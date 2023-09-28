Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jualan di Medsos Dilarang, Ketua DPR Harap Aturan Baru Ciptakan Keseimbangan Pasar Digital dan Konvensional

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:40 WIB
Jualan di Medsos Dilarang, Ketua DPR Harap Aturan Baru Ciptakan Keseimbangan Pasar Digital dan Konvensional
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait praktik social commerce seperti TikTok Shop, yakni Permendag No 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha.

Aturan itu, melarang media sosial untuk digunakan sebagai sarana berjualan. Melalui aturan itu, kata Puan, DPR berharap dapat menciptakan keseimbangan antara pasar digital dan konvensional.

"Dengan regulasi yang cermat dan tepat, pemerintah harus memastikan perkembangan ekonomi di Indonesia tetap adil dan berkelanjutan,” kata Puan dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (27/9/2023).

Puan menilai, diperlukan strategi lanjutan guna menciptakan keadilan antara pelaku usaha digital dan konvensional yang tetap menjunjung keadilan. Jangan sampai, sambungnya, aturan yang baru malah menjadi boomerang untuk mencapai target era ekonomi digital.

Menurut data TikTok Indonesia, ada sekitar 6 juta pelaku usaha lokal yang menggantungkan usahanya melalui jasa social commerce. Lalu ada sekitar 7 juta creator affiliate yang menggunakan platform Tiktok Shop.

Berkaca dari hal itu, Puan berharap pemerintah menghadirkan regulasi yang win win solution dan berpihak untuk semua pihak. Hal ini mengingat pesatnya perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada industri perdagangan.

“Maka, harus diimbangi dengan regulasi yang tepat. Sehingga ke depannya Indonesia bisa ambil bagian dalam perkembangan era ekonomi digital,” jelas Puan.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah untuk mengalakkan sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha konvensional untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, pelaku usaha konvensional perlu didukung untuk meningkatkan usahanya agar bisa seimbang berjualan di pasar konvensional maupun pasar digital.

“Jangan sampai usaha yang dibangun bertahun-tahun terpaksa tutup karena tidak mengikuti perkembangan zaman, ini tugas penting pemerintah,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176058//dpr-vqYQ_large.jpg
Bantah Dana Reses Naik Jadi Rp756 Juta, Dasco: Ada Salah Transfer dari Kesetjenan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175839//anggota_komisi_iii_dpr_ri_abdullah-VD37_large.jpeg
DPR Desak OJK Hapus Aturan Penagihan Utang via Debt Collector: Banyak Tindak Pidana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175672//anggota_komisi_ix_dpr_ri_arzeti_bilbina-3EGh_large.jpg
Komisi IX DPR Dukung Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175473//anggota_komisi_i_dpr_ri_sukamta-goMp_large.jpg
DPR Dorong Pemerintah Tolak Atlet Israel Ikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175198//wakil_ketua_dpr_ri_cucun_ahmad_syamsurijal-bkBQ_large.jpg
Waka DPR Nilai Instruksi Prabowo ke Menko PM Periksa Pesantren Sudah Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175158//komite_reformasi_polri_akan_dilantik-REkm_large.jpg
Komite Reformasi Polri Akan Dilantik, DPR Minta Tak Sekadar Formalitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement