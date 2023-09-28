Survei SMRC: Diduetkan dengan Ridwan Kamil, Elektabilitas Ganjar Kalahkan Anies-Cak Imin dan Prabowo-Erick Thohir

BANDUNG - Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada September 2023 menunjukkan, dalam simulasi calon presiden dan wakil presiden, pasangan Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil mendapatkan suara paling tinggi di Jawa Timur.

Dalam survei yang dilakukan pada pada 20-22 September 2023 itu, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil mendapat dukungan 47 persen. Sedangkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 14 persen, Prabowo Subianto-Erick Thohir 24 persen, dan tidak jawab 14 persen.

Sementara dalam simulasi lainnya, Ganjar-Mahfud mendapat suara 45 persen, Anies-Muhaimin 12 persen, Prabowo-Erick 28 persen, dan tidak jawab 14 persen.

Menurut Saiful Mujani, setelah sekitar dua atau tiga minggu paska deklarasi Anies-Muhaimin, dukungan pada pasangan ini di Jawa Timur belum mengalami perkembangan.

“Mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mengampanyekan pasangan Amin ini (agar lebih berkembang). Setidak-tidaknya sampai survei terakhir ini (20-22 September 2023), kita belum melihat adanya perkembangan positif terhadap pasangan ini,” ucap Saiful, Kamis (28/9/2023).

Saiful menambahkan, pasangan Anies-Muhaimin atau bagaimana Muhaimin menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies adalah satu langkah politik yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dia menyebut hal tersebut sebagai satu inovasi politik yang menarik.

"Walaupun Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca Gus Dur, belum pernah menjadi calon wakil presiden mana pun. Sementara kali ini Muhaimin menjadi calon wakil presiden," ungkapnya.