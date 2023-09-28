Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,1 Guncang Tenggara Maluku Utara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |17:04 WIB
Gempa M5,1 Guncang Tenggara Maluku Utara
Ilustrasi gempa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo 5,1 mengguncang Tenggara Sanana, Maluku Utara pada Kamis (28/9/2023) sekitar pukul 16.05 WIB.

"Mag:5.1, 28-Sep-2023 16:05:41WIB, Lok:2.63LS, 126.49BT (90 km Tenggara SANANA-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis laman X @infoBMKG.

BMKG menekankan bahwa informasi mengutamakan kecepatan sehingga kelengkapan data belum stabil.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum diketahui gempa M5,1 berdampak ke permukiman warga atau tidak.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa Maluku Utara BMKG gempa






