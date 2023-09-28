Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Bakal Berpidato di Rakernas PDIP

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |17:12 WIB
Ganjar Bakal Berpidato di Rakernas PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo direncanakan menyampaikan pidato dalam kapasitasnya sebagai bakal calon presiden (Bacapres) pada rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP yang akan digelar di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta. Rakernas akan digelar selama 3 hari, mulai Jumat (29/9/2023) besok hingga Minggu (1/10/2023).

"Betul sekali (akan memberikan pidato-red)," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat menghadiri geladibersih acara rakernas yang digelar Kamis (28/9/2023).

Sebagai bacapres dari PDI Perjuangan, kata dia, Ganjar sangat memahami fokus kegiatan Rakernas ini. Terlebih, Ganjar juga merupakan pengurus Diklat di kepartaian.

"(Jadi Ganjar-red) ikut di dalam sosialisasi dan perumusan konsepsi tentang pentingnya membangun pangan dengan cara-cara berdikari," ujarnya.

Selain Ganjar, Hasto menyampaikan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberikan pidato politik dalam pembukaan. Tak hanya itu, Megawati akan memberikan pidato secara tertutup untuk menggembleng kader partai.

"Bapak Presiden Jokowi juga akan menyampaikan sambutannya," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
