KPK Geledah Rumah Dinas Mentan, Polisi Berjaga

KPK geledah rumah dinas Mentan di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023). (MPI/Ari Sandita)

JAKARTA - KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023). Petugas kepolisian pun tampak melakukan penjagaan di rumah dinas tersebut.

Berdasarkan pantauan, petugas KPK saat ini menggeledah rumah dinas Syharul. Polisi tampak berjaga di dalam rumah dinas itu.

Setidaknya ada 2 anggota polisi berseragam lengkap dan membawa senjata laras panjang.

Polisi itu berjaga di area pos pengamanan bagian dalam rumah dinas Mentan. Kepolisian pun membuka pintu saat ada mobil yang keluar dari dalam rumah dinas Mentan.

Sejauh ini, ada 6 mobil berjejer di pelataran rumah dinas itu, 5 mobil berwarna hitam dan 1 mobil berwarna silver. Namun, pada sekira pukul 18.20 WIB ini, 1 mobil Innova berwarna hitam meninggalkan rumah dinas sehingga hanya tinggal 5 mobil tersisa.