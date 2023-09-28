Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Dinas Mentan, Polisi Berjaga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |18:38 WIB
KPK Geledah Rumah Dinas Mentan, Polisi Berjaga
KPK geledah rumah dinas Mentan di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023). (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023). Petugas kepolisian pun tampak melakukan penjagaan di rumah dinas tersebut.

Berdasarkan pantauan, petugas KPK saat ini menggeledah rumah dinas Syharul. Polisi tampak berjaga di dalam rumah dinas itu.

Setidaknya ada 2 anggota polisi berseragam lengkap dan membawa senjata laras panjang.

Polisi itu berjaga di area pos pengamanan bagian dalam rumah dinas Mentan. Kepolisian pun membuka pintu saat ada mobil yang keluar dari dalam rumah dinas Mentan.

Sejauh ini, ada 6 mobil berjejer di pelataran rumah dinas itu, 5 mobil berwarna hitam dan 1 mobil berwarna silver. Namun, pada sekira pukul 18.20 WIB ini, 1 mobil Innova berwarna hitam meninggalkan rumah dinas sehingga hanya tinggal 5 mobil tersisa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement