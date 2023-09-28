Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lagi, Satu Mobil Keluar dari Rumah Mentan yang Digeledah KPK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:00 WIB
Lagi, Satu Mobil Keluar dari Rumah Mentan yang Digeledah KPK
Rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo digeledah KPK (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasna Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V nomor 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini, terpantau sudah ada 2 mobil keluar dari dalam rumah dinas tersebut.

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 18.45 WIB terdapat 1 mobil Inova berwarna hitam keluar dari dalam rumah dinas Mentan. Mobil tersebut bernomor polisi B 2280 UZW.

Sebelumnya, terdapat mobil Innova warna hitam pula yang keluar dari dalam rumah dinas Mentan tersebut. Mobil itu keluar pada sekira pukul 18.20 WIB.

Saat itu, ada 5 orang pria yang berlalu lalang hingga mengambil satu goody bag dari dalam mobil yang keluar itu. Dari lima orang itu, setidaknya ada 2 orang mengenakan kemeja cerah dan memakai topi, 1 di antaranya menenteng goody bag hingga ke balik mobil lainnya.

Saat ini, dari 6 mobil yang terparkir, hanya tinggal 4 mobil saja yang berada di dalam rumah dinas, 3 mobil berwarna hitam dan 1 mobil berwarna silver. Di dalam, tampak pula dia anggota kepolisian berseragam dinas lengkap membawa senjata laras panjang berjaga di area pos pengamanan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement