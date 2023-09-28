Lagi, Satu Mobil Keluar dari Rumah Mentan yang Digeledah KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasna Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V nomor 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini, terpantau sudah ada 2 mobil keluar dari dalam rumah dinas tersebut.

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 18.45 WIB terdapat 1 mobil Inova berwarna hitam keluar dari dalam rumah dinas Mentan. Mobil tersebut bernomor polisi B 2280 UZW.

Sebelumnya, terdapat mobil Innova warna hitam pula yang keluar dari dalam rumah dinas Mentan tersebut. Mobil itu keluar pada sekira pukul 18.20 WIB.

Saat itu, ada 5 orang pria yang berlalu lalang hingga mengambil satu goody bag dari dalam mobil yang keluar itu. Dari lima orang itu, setidaknya ada 2 orang mengenakan kemeja cerah dan memakai topi, 1 di antaranya menenteng goody bag hingga ke balik mobil lainnya.

Saat ini, dari 6 mobil yang terparkir, hanya tinggal 4 mobil saja yang berada di dalam rumah dinas, 3 mobil berwarna hitam dan 1 mobil berwarna silver. Di dalam, tampak pula dia anggota kepolisian berseragam dinas lengkap membawa senjata laras panjang berjaga di area pos pengamanan.

(Arief Setyadi )