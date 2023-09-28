Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok! Ustadz Yusuf Mansur Menang Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:07 WIB
Tok! Ustadz Yusuf Mansur Menang Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Ustadz Yusuf Mansur (Foto: IG Yusuf Mansur)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Ustadz Yusuf Mansur atas gugatan Zaini Mustofa terkait kasus investasi senilai Rp98 triliun.

Dikabulkannya banding pada perkara bernomor 857/PDT/2023/PT DKI, tertera dalam SIPP PN Jakarta Selatan, Rabu 27 September 2023. Dalam putusannya, PT DKI menyatakan, mengadili, menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat IV tersebut.

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tertanggal 13 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut," tulis SIPP PN Jaksel.

Lebih lanjut, mengadili sendiri, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pembanding II semula Tergugat IV. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo.

"Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verkelaard). Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00," tulisnya lagi.

Adapun sidang banding tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Binsar Gultom dan hakim anggota Andi Cakra Alam serta Ewit Soetriadi. Putusan banding tersebut dibacakan Selasa, 26 September 2023.

"Benar sesuai dengan SIPP itu. Tanggal 26 putusannya, tapi memang baru masuk SIPP hari ini, mungkin butuh waktu sistemnya," kata kuasa hukum Ustaz Yusuf Mansur, Arie Sunarya saat dikonfirmasi, Rabu 27 September 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174905/korupsi_taspen-FHTq_large.jpg
Eks Dirut IIM Ekiawan Heri Divonis 9 Tahun Penjara Terkait Investasi Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/525/3155679/dlt-dkL8_large.jpg
Polisi Tangkap Wanita Cantik Penipu Berkedok Investasi Properti, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/525/3154948/penipuan-dYXe_large.jpg
Perempuan Muda Penipu Berkedok Investasi Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152702/penipuan-qXiM_large.jpg
Ini Tampang Pelaku Investasi Bodong Modus Love Scamming, Catut Foto Selebgram Cantik Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142385/korupsi_taspen-2JrO_large.jpg
Investasi Fiktif, Eks Dirut Taspen Didakwa Rugikan Negara Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031021/modus-arisan-bodong-wanita-ini-tipu-tetangga-puluhan-juta-rupiah-hIjWY9c8xj.jpg
Modus Arisan Bodong, Wanita Ini Tipu Tetangga Puluhan Juta Rupiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement