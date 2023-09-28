Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sosialisasikan Ganjar, BMI dan Milenial Gotong Royong Garap Video Klip

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |20:15 WIB
Sosialisasikan Ganjar, BMI dan Milenial Gotong Royong Garap Video Klip
Pembuatan Video Kilp untuk Sosialisasikan Ganjar/ist
A
A
A

JAKARTA - DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) NDX A.K.A. dan milenial bergotong royong membuat video klip lagu lagu 'Bantenge Metu Kandang' untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo ke masyarakat.

"Syuting video klip lagu 'Bantenge Metu Kandang' mengikutsertakan anak-anak muda dan warga di sekitar lokasi pengambilan gambar," kata Ketua DPP BMI Bidang Keanggotaan Organisasi, Sumarna Triana Agusta, Kamis (28/9/2023).

Dikatakan Sumarna, konsep video klip lagu 'Bantenge Metu Kandang' menggambarkan kebersamaan masyarakat yang dikemas dalam suasana kegembiraan warga di pasar rakyat. Dengan menyuguhkan beragam booth UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, dan kreativitas kelompok disabilitas hingga pentas kesenian.

"Banteng Muda Indonesia memilih tema pasar rakyat untuk video klip, karena senada dengan semangat PDIP dan Pak Ganjar Pranowo, yang sama-sama peduli untuk rakyat kecil dan berjuang demi kesejahteraaan," ujar Bacaleg PDI Perjuangan dapil DKI Jakarta 8 tersebut.

Sebelum syuting video klip, tim kreatif DPP BMI juga telah meminta izin kepada warga di kawasan Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Masyarakat di lokasi menyambut hangat dan positif kreativitas para anak muda yang tergabung dalam BMI. Pengambilan gambar video klip juga melibatkan secara aktif seluruh fungsionaris DPP BMI.

Sumarna menjelaskan, upaya ini dilakukan sebagai bentuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo kepada khalayak luas agar menang di Pemilu 2024 mendatang.

Topik Artikel :
PDIP Pilpres 2024 Ganjar Pranowo
