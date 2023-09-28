Empat Mantan Ketum Kelompok Cipayung Deklarasikan Kawan Gibran

JAKARTA - Sebanyak empat mantan ketua umum organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, mendeklarasikan relawan Kawan Gibran, Kamis (28/9/2023). Deklarasi diselenggarakan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Ketua PB PMII Periode 2017-2021, Agus Mulyono Herlambang mendorong pemimpin muda mengambil inisiatif untuk mengkonsolidasi semua potensi kepemudaan sebagai bentuk bakti anak muda untuk Indonesia dalam estafet kepemimpinan nasional pada Pemilu 2024.

"Kami mendorong figur pemimpin muda, Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo, untuk mengambil bagian dalam kontestasi kepemimpinan nasional 2024 nanti," ujar Agus dalam acara dklarasi tersebut.

Deklarator lain, Ketua Umum PP PMKRI Periode 2018-2020, Juventus Prima Yoris Kago menjelaskan, Kawan Gibran memiliki misi untuk mengrangkul seluruh potensi kepemudaan nasional menjadi lokomotif pembangunan ke depan.

"Potensi pemuda tercerimin pada angka penduduk usia produktif yang sedang bergerak menuju puncak. Ini harus dirangkul menjadi lebih konkrit sebagai lokomotif pembangunan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI Periode 2017-2019, Irfan Ahmad Fauzi mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memberikan ruang yang cukup untuk angkatan muda mengambil bagian secara langsung dalam kontestasi kepemimpinan nasional ke depan.