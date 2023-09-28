Breaking News! Gempa M5,3 Guncang Tanimbar Maluku

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Tanimbar, Maluku, Kamis 28 September 2023, pukul 21.00 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 220 km barat laut Tanimbar pada koordinat 6.30 Lintang Selatan – 130.24 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.3, 28-Sep-23 21:00:44 WIB, Lok:6.30 LS,130.24 BT (220 km BaratLaut TANIBAR), Kedlmn:188 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )