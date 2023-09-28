KPK Diduga Bawa Mesin Penghitung Uang ke Rumah Dinas Mentan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis (28/9/2023) ini. Petugas KPK diduga membawa mesin penghitung uang dan memasukannya ke rumah dinas.

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 20.00 WIB, terdapat dua unit mobil Inova berwarna hitam masuk ke dalam rumah. Dua mobil itu lantas diparkirkan di halaman rumah dinas Mentan.

Dari dalam mobil itu, keluar tiga orang lelaki petugas KPK dan membuka bagasi mobil. Mereka lantas mengeluarkan sebuah barang mirip seperti mesin penghitung uang dan membawa mesin penghitung uang itu dalam rumah dinas.

Saat ini, petugas KPK masih berada di dalam rumah dinas Mentan Syahrul. Terdapat dua anggota polisi berseragam dinas lengkap dengan senjata laras panjang berjaga di area pos jaga.

Sebelumnya, terdapat pula seorang lelaki mengenakan kemeja bertuliskan Advokat masuk ke rumah dinas pada sekira pukul 19.00 WIB. Setelah berlalu lalang di dalam rumah dinas selama kurang lebih 20 menit, anggota advokat itu kembali keluar dari dalam rumah dan enggan berkomentar tentang penggeledahan tersebut.

(Arief Setyadi )