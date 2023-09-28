DPR Ajak Keluarga Anggota Polri Bantu Sosialisasikan Pemilu Damai

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh keluarga anggota kepolisian untuk bantu menyosialisasikan mengenai pelaksanaan Pemilu damai tahun 2024.

Ajakan itu dilayangkan Puan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

“Dalam kesempatan baik ini saya mengajak Polri dan KBPP Polri untuk meneguhkan tata nilai kehidupan tersebut dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Puan dalam keterangannya.

Dalam Rapimnas KBPP Polri bertajuk ‘Mengawal Kepemimpinan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045’ tersebut, Puan berbicara terkait Indonesia ke depan. Menurutnya, Indonesia akan mencapai usia emas pada 2045.

“Indonesia Emas 2045 adalah harapan besar bagi kita semua untuk melihat Indonesia maju, sejahtera, dan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan sebuah negara di pentas dunia,” tutur Puan.

“Saya membayangkan bahwa di tahun 2045 itu Indonesia makmur, Indonesia yang rakyatnya tidak kelaparan, Indonesia yang semua rakyatnya mendapatkan pekerjaan. Indonesia yang pengusaha-pengusahanya bisa terus naik kelas sampai tingkat dunia, Indonesia yang semua rakyatnya hidup rukun bergotongroyong,” tambahnya.

Atas dasar itu, ia merasa Indonesia perlu situasi kondisi yang aman dan tertib untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Puan mengatakan, keamanan dan ketertiban merupakan tugas Polri sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas mantan Menko PMK tersebut.

“Kesemuanya itu merupakan tata nilai kehidupan yang jika dirangkum maka ada harapan agar POLRI bisa mengayomi, memberi rasa aman, ngayemi atau memberi rasa nyaman, dan ngayani atau memperkuat,” sambung Puan.