HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 di Tanimbar Maluku, Berikut Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |21:34 WIB
Gempa M5,3 di Tanimbar Maluku, Berikut Analisis BMKG
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Laut Banda, Maluku Tengah, Maluku atau tepatnya pada jarak 211 Km arah Barat Laut Tanimbar, Maluku, Kamis 28 September 2023 pukul 21.00.44 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,37° LS ; 130,28° BT, atau tepatnya di laut pada kedalaman 164 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam slab lempeng yang tersubduksi di bawah Laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono melaporkan berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Amahai, Dawelor Dawera, dan Wer Maktian dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
