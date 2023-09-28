Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cek Penggeledahan Rumah Dinas Mentan, Pengacara Pilih Bungkam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |22:12 WIB
Cek Penggeledahan Rumah Dinas Mentan, Pengacara Pilih Bungkam
Pengacara cek penggeledahan rumah dinas Mentan
A
A
A

 

JAKARTA - Pengacara Menteri Pertanian (mentan) Syahrul Yasin Limpo, mengecek lokasi penggeledahan rumah dinas kliennya di Jalan Widya Chandra V, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

Dia pun memilih bungkam soal penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.

Berdasarkan pantauan, seorang pria yang merupakan anggota tim advokat Mentan mendatangi rumah dinas pada Kamis (28/9/2023) malam, sekira pukul 19.00 WIB. Dia tampak ditemani satu orang lainnya memasuki rumah dinas tersebut.

Pengacara tersebut menggunakan kemeja cerah bertuliskan Advokat, dia lantas memasuki rumah dinas dan sempat berlalu lalang di dalam rumah. Dia juga sempat duduk di kursi depan pintu rumah.

