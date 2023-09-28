Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Maharani Ajak PSI di Bawah Pimpinan Kaesang Pangarep Dukung Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |23:00 WIB
Puan Maharani Ajak PSI di Bawah Pimpinan Kaesang Pangarep Dukung Ganjar Pranowo
Puan Maharani (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyebut, pihaknya masih membuka ruang komunikasi dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep. Ia pun berharap, PSI bisa bergabung mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri Rapimnas Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

"Sebagai ketua umum (PSI) Mas Kaesang, saya berharap kita bisa menjalin komunikasi dan bertemu untuk kemudian nanti menyambungkan persepsi," kata Puan.

Namun Puan tak bisa menjelaskan waktu pertemuan dengan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut masih menunggu sisi teknis penjadwalan.

"Itu kan teknis, sama-sama sibuk. Mungkin sekarang Mas Kaesang lagi persiapan melihat internal kader PSI. Jadi nanti kita atur," tutur Puan dalam keterangan resminya Kamis (28/9/2023).

Puan memastikam, PDIP terbuka dengan setiap partai untuk menjalin silaturahmi apapun pilihannya di Pilpres, termasuk dengan PSI. Bahkan ia mengajak Kaesang dan PSI ikut bersama PDIP mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement