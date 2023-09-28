Puan Maharani Ajak PSI di Bawah Pimpinan Kaesang Pangarep Dukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyebut, pihaknya masih membuka ruang komunikasi dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep. Ia pun berharap, PSI bisa bergabung mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri Rapimnas Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

"Sebagai ketua umum (PSI) Mas Kaesang, saya berharap kita bisa menjalin komunikasi dan bertemu untuk kemudian nanti menyambungkan persepsi," kata Puan.

Namun Puan tak bisa menjelaskan waktu pertemuan dengan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut masih menunggu sisi teknis penjadwalan.

"Itu kan teknis, sama-sama sibuk. Mungkin sekarang Mas Kaesang lagi persiapan melihat internal kader PSI. Jadi nanti kita atur," tutur Puan dalam keterangan resminya Kamis (28/9/2023).

Puan memastikam, PDIP terbuka dengan setiap partai untuk menjalin silaturahmi apapun pilihannya di Pilpres, termasuk dengan PSI. Bahkan ia mengajak Kaesang dan PSI ikut bersama PDIP mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.