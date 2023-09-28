Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pidato Kebangsaan, Hary Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Terjun ke Dunia Politik

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |23:37 WIB
Pidato Kebangsaan, Hary Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Terjun ke Dunia Politik
Hary Tanoe bersilaturahmi bersama para Romo di Tangerang (Foto: MPI)
A
A
A

 

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri silaturahmi bersama 350 Romo dan Romani se-Tangerang Raya pada Kamis (28/9/2023).

Pada pertemuan tersebut, HT pun memaparkan pidato kebangsaan sekaligus membuka alasan mengapa dirinya yang merupakan seorang penguasa terjun ke dunia politik

"Kalau main politik dengan baik, politik itu sama dengan pelayanan. Kita punya kegiatan sosial itu pelayanan, membangun potensi anak muda juga pelayanan. Pelayanan juga bisa lingkup nasional, salah satunya dengan terjun ke politik," ungkapnya.

Bacaleg DPR RI Dapil Banten III itu melanjutkan bahwa hal ini pun dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya yang kerap melakukan kegiatan sosial. Menurutnya, jika sebuah partai politik diisi dengan kegiatan yang mensejahterakan rakyat, sama artinya dengan melayani masyarakat.

"Awal-awal saya ragu mau masuk politik, tapi memang keluarga banyak di pelayanan, kegiatan sosial dan lain-lain banyak yang yang kami lakukan tapi orang tidak tahu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement