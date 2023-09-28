Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Pasar Leuwiliang, Satu Blok Ludes Dilalap Api

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |01:11 WIB
Kebakaran Pasar Leuwiliang, Satu Blok Ludes Dilalap Api
Pasar Leuwiliang kebakaran. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Polisi menyebut terdapat satu blok di Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang ludes terbakar. Terdapat puluhan kios pedagang yang dilalap api.

"Dari mulai awal api di kios Blok B, itu sembako. Kalau kiosnya mungkin puluhan, satu blok B itu sudah habis," kata Kapolsek Leuwiliang Kompol Agus Supriyanto kepada wartawan, Rabu (27/9/2023).

Adapun peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 20.00 WIB. Petugas piket pasar melihat adanya api dan langsung dilaporkan ke pihak terkait.

BACA JUGA:

Breaking News! Pasar Leuwiliang Bogor Kebakaran 

"Kondisi pasar sudah nggak aktivitas. Jadi nggak ada yang dagang, tutup," jelasnya.

Saat ini, belun diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut. Terkait korban, berdasarkan laporan sementara tidak ada korban jiwa.

BACA JUGA:

Kebakaran TPS di Tambun Bekasi Masuki Hari ke-4, Asap Ganggu Pengguna Jalan 

"Korban masih nihil. Kita belum cek juga. Api kebakaran masih dipadamkan, belum padam betul," tutupnya.

Sebelumnya, pasar Leuwiliang, Bogor dilaporkan terbakar. Belum diketahui penyebab maupun yang lainnya terkait kejadian ini karena masih penanganan.

