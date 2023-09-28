Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belum Bisa Diperiksa, Orangtua Anak Perwira TNI AU yang Tewas Terbakar Masih Syok dan Histeris

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |07:35 WIB
TKP Penemuan Anak Perwira TNI AU yang Tewas Terbakar/Tangkapan layar media sosial
JAKARTA -Penyidik Polres Metro Jakarta Timur belum dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang tua dari CHR (16) pemuda yang tewas terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

CHR merupakan putra dari salah satu perwira menengah TNI Angkatan Udara yang ditemukan di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma, dalam kondisi terbakar sebanyak 91 persen dan luka bacokan di bagian dadanya.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan, anggotanya hingga saat ini masih mengalami kesulitan untuk memeriksa orang tua CHR karena masih mengalami kondisi syok dan histeris.

"Sampai saat ini kita masih belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap orang tua CHR, terutama pada ibundanya, karena beliau memang ketika kita ajak bicara atas peristiwa itu, masih histeris," ungkap Leo kepada awak media, Kamis (28/9/2023).

Leo menjelaskan, pihaknya masih kesulitan melakukan pendalaman atas orangtua korban. Untuk itu, dia mengatakan belum ada keterangan dari pihak orang tua CHR atas peristiwa nahas tersebut.

"Jadi itu memang kesulitan kita, bahwasanya kita belum bisa mendapatkan keterangan dari orangtua korban," tutup Leo.

