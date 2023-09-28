Mayat Kepala Tinggal Tengkorak di Kepulauan Seribu Ternyata ABG Sukabumi

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Kepulauan Seribu telah melakukan identifikasi terhadap mayat pria berbadan utuh namun kepalanya sisa tengkorak di perairan Kepulauan Seribu, Senin, 25 September 2023.

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Seribu AKP Stevano Leonard Johannes mengatakan, dari hasil identifikasi tersebut, diketahui korban merupakan seorang remaja yang tenggelam saat bekerja menjadi anak buah kapal.

“Korban berinisial AP, usia 16 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat,” kata Stevano saat dikonfirmasi pada Kamis (28/9/2023).

Dijelaskan Stevano, berdasarkan hasil penyelidikan, korban awalnya ditemukan oleh para nelayan yang sedang berada di perairan Kepulauan Seribu Utara. Nelayan lalu melapor ke pihak kepolisian.

Mendapat laporan tersebut, akhirnya petugas menjemput jenazah korban menggunakan kapal lalu dibawa ke daratan Jakarta. Polisi juga sudah mengirimkan jenazah korban ke RS Cipto Mangunkusumo untuk divisum. “Hasil visum tidak ada tanda-tanda kekerasan, keluarganya pun sudah hadir,” tutup Stevano.

Sekadar diketahui, mayat pemuda tersebut ditemukan mengapung di perairan Kepulauan Seribu dengan kondisi mengenaskan.