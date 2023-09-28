Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Api yang Membakar Pasar Leuwiliang Sudah Mengecil

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |13:52 WIB
Api yang Membakar Pasar Leuwiliang Sudah Mengecil
Kebakaran melanda Pasar Leuwiliang (Foto: Istimewa)
BOGOR - Proses pemadaman Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor yang terbakar masih belangsung. Petugas Damkar masih melakukan penyemprotan pada titik-titik api agar tidak kembali membesar.

"Saat ini api memang sudah mengecil, namun belum padam betul. Jadi masih tahap berikutnya, api padam betul setelah itu tahap pendinginan. Nanti kalau sudah pendidingainan situasi aman," kata Kapolsek Leuwiliang Kompol Agus, Kamis (28/9/2023).

Dalam proses pemadaman, terdapat 15 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tak hanya dari Bogor, pemadaman juga dibantu dari Depok.

"Dibantu sektor yang Bogor Kota dan Depok," jelasnya.

Sementara itu, terkait penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Karena, pihaknya masih akan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

"Kalau penyebab kebakaran kita masih penyelidikan," tuturnya.

