Jalur Puncak Diberlakukan Oneway Arah Jakarta Siang Ini

BOGOR - Arus lalu lintas siang ini di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedang diberlakukan sistem oneway arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

"Saat ini, sudah mulai penutupan (arah Puncak) kemudian sedang dilakukan proses untuk pembukaan arus oneway (ke Jakarta)," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Kamis (28/9/2023).

Kata dia, penerapan sistem oneway ini diberlakukan karena terdapat peningkatan arus dari arah Puncak menuju Jakarta. Peningkatan volume kendaraan berkisar 20-30 persen dibanding hari biasa.

"Untuk lama waktunya kita lihat secara situasional bagaimana arus kendaraan dari Puncak menuju Jakarta yang akan turun, sehingga kami harapkan lebih cepat terbuka satu arah ke bawah kembali agar lebih cepat dibuka kembali dua arah," ungkapnya.

BACA JUGA: Api yang Membakar Pasar Leuwiliang Sudah Mengecil

Dalam momen libur ini, pihaknya menyiapkan sekitar 100 personel yang khusus bersiaga di Jalur Puncak hingga Minggu 1 Oktober 2023. Para personel akan melakukan pengaturan mengantisipasi kepadatan.

"Dan disiagakan di Polres Bogor 30 personel juga, apabila memang terjadi peningkatan volume untuk membantu pengaturan di Jalur Puncak," pungkasnya.

(Arief Setyadi )