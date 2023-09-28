Kebakaran Melahap Bangunan Semi Permanen di Gambir, 10 Mobil Pemadam Diterjunkan

JAKARTA - Kebakaran kembali melanda Jakarta Pusat. Kali ini, kebakaran terjadi di salah satu bangunan semi permanen yang ada di Jalan Setia Kawan, RT 02 RW 07, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Kebakaran terjadi pukul 13.00 WIB. Sebanyak 10 mobil pemadam diturunkan dalam peristiwa kebakaran tersebut dengan 40 personel di dalamnya.

Hal tersebut terlihat dari Instagram resmi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, @humasjakfire yang memperlihatkan petugas kebakaran sedang mencoba memadamkan api di lokasi tersebut.

"Api berhasil dilokalisir pada pukul 13.15 WIB. Saat ini pemadam Jakarta masih berupaya mengurangi material yang terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap," tulis akun @humasjakfire, Kamis (28/9/2023).

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Suku Dinas (Kasudin) Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal masih belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kebakaran yang terjadi di Kecamatan Gambir tersebut.

(Arief Setyadi )