HOME NEWS MEGAPOLITAN

CCTV Gambarkan Bocah SD Lompat dari Lantai 4 Gedung Sekolah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |14:32 WIB
CCTV Gambarkan Bocah SD Lompat dari Lantai 4 Gedung Sekolah
Siswa SD jatuh dari lantai 4 gedung sekolah. (tangkapan layar medsos)
JAKARTA - Polisi mengamankan CCTV yang ada di sekolah tempat siswa SD berinisial SR jatuh. Dari rekaman CCTV itu, polisi mengetahui korban melompat dari gedung sekolah.

"Kami melihat dalam hal ini, dari rekaman CCTV juga yang bersangkutan melompat dari ketinggian," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro kepada wartawan, Kamis (28/9/2023).

Menurutnya, polisi telah mengamankan rekaman CCTV yang ada di sekolah. CCTV itu merekam peristiwa jatuhnya korban. Namun, polisi masih mendalami terkait motif korban lompat dari lantai 4 gedung sekolah itu.

"Cuma masih kita dalami. Kami belum bisa menyimpulkan. Nanti setelah kami mendalami akan tahu motif kenapa melompat," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah memeriksa 4 saksi terdiri atas 2 guru dan 2 teman sekelas korban. Adapun soal perundungan, polisi masih belum bisa memastikannya.

"Sejauh ini kami belum dapat. Kami dalami dahulu. Belum ada dugaan sementara, intinya kami masih mendalami peristiwa tersebut," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
