HOME NEWS MEGAPOLITAN

34 Pelaku Kejahatan Ditangkap di Kampung Bahari, 29 di Antaranya Positif Narkoba

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |14:47 WIB
34 Pelaku Kejahatan Ditangkap di Kampung Bahari, 29 di Antaranya Positif Narkoba
Sebanyak 34 pelaku kejahatan ditangkap di Kampung Bahari, 29 di antaranya positif narkoba. (MPI/Yohannes Tobing)
JAKARTA - Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara menggerebek kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023) pagi. Dalam operasi ini, polisi menangkap 34 terduga pelaku kejahatan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Iver Son Manossoh mengatakan, dari 34 orang yang diamankan, 29 orang di antaranya positif menggunakan narkoba.

“29 orang yang kami amankan dari Kampung Bahari positif gunakan narkoba, sedangkan 5 orang lagi negatif, diperoleh dari hasil tes urine,” kata Iver di Jakarta Utara, Kamis (28/9/2023).

Ia menuturkan, dari 5 orang negatif tersebut, 4 orang telah dikembalikan ke pihak keluarga dan 1 lainnya ditahan.

Sementara, dari 29 orang positif tersebut, 4 orang ditahan karena kepemilikan senjata tajam dan senjata api.

“Yang negatif itu ada sekitar 4 orang kami kembalikan ke keluarga, satu orang lagi kami tahan atas kepemilikan senjata tajam. 25 orang lainnya diserahkan ke BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam rangka rehab," ucapnya.

"Setelah selesai melaksanakan rehab kesemuanya akan dilakukan pendalaman terkait ada tidaknya keterlibatan mereka dalam kasus begal, curanmor, penadahan barang hasil curian, tawuran, sajam dan kasus kekerasan penganiayaan,” tuturnya.

Iver menambahkan, semua orang yang diamankan telah diprofiling guna mengungkap tindak kriminal lainnya di wilayah Jakarta Utara.

“Semuanya dilakukan pendalaman. Jika terlibat tindak kriminal lainnya pasti akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

