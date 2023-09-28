Tawuran Pelajar di Rumpin Bogor, 1 Orang Kena Bacok Kepalanya

BOGOR - Aksi tawuran pelajar terjadi di Jalan Raya Pangangkang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang dilaporkan terluka dalam aksi tersebut.

Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo mengatakan, aksi tawuran pelajar itu terjadi pada Rabu 27 September 2023. Di mana, tawuran melibatkan dua kelompok pelajar SMK dari wilayah Rumpin dan Leuwiliang.

"Hasil penyelidikan yang kita lakukan, aksi tawuran bermula dari percakapan Whatsapp antara pelajar dari kedua SMK yang terlibat aksi tawuran,' kata Sumijo dalam keterangannya, Kamis (28/9/2023).

Dalam percakapan tersebut, mereka sepakat janjian melakukan aksi duel lima lawan lima dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Namun, saat tiba di lokasi yang dijanjikan, seorang pelajar berinisial AM langsung diserang kelompok lawanya dengan senjata tajam, sementara teman-temannya melarikan diri.

"Korban mengalami luka senjata tajam di kepala, tangan, dan punggungnya. Korban dalam perawatan di Rumah Sakit PMI Kota Bogor," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menagkap 4 pelaku. Saat ini, para pelaku beserta barang bukti golok diamankan polisi ke Polsek Rumpin.

(Arief Setyadi )