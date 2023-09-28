Libur Maulid, Lalu Lintas di Sekitar Ragunan Jaksel Ramai Lancar

JAKARTA - Hari libur biasanya kerap dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur bersama keluarganya dengan mendatangi tempat wisata, salah satunya Taman Margasatwa Raguna (TMR). Saat ini, terpantau arus lalin di sekitar TMR ramai lancar.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (28/9/2023) siang tadi, kawasan TMR tampak cukup ramai didatangi warga. Warga yang datang berkunjung tak sedikit yang menaiki sepeda motor dan mobil pribadi hingga membuat loket motor pun tampak mengantre.

Arus lalu lintas di sekitar TMR terpantau ramai lancar, kepadatan terjadi hanya saat ada kendaraan roda empat yang menaik turunkan penumpang saja di kawasan dekat Pintu Utama TMR. Di Jalan Harsono RM, arus lalu lintas dari arah TL Pertanian hingga ke Pintu Utama TMR tampak ramai lancar, begitu sebaliknya.

Lalu, di Jalan Saco arus lalu lintas dari arah Pintu Utama TMR menuju Pintu Barat TMR pun tampak ramai lancar, begitu sebaliknya. Kendaraan di Jalan Kavling Polri tepat belakang Ragunan pun tampak ramai lancar, yang mana arus lalin hanya berlaku satu arah saja di jalan itu.

Tak ada petugas kepolisian maupun Sudinhub Jaksel yang berjaga di sekitar jalanan TMR. Pasalnya, tak ada kemacetan di kawasan tersebut.

(Arief Setyadi )