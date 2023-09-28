Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Bocah 12 Tahun di Depok Tewas Diduga Usai Kelaminnya Diremas, Begini Kronologinya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:17 WIB
Tragis! Bocah 12 Tahun di Depok Tewas Diduga Usai Kelaminnya Diremas, Begini Kronologinya
Ilustasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

DEPOK - Seorang bocah berinisial MDF (12) ditemukan tewas di sebuah rumah Kampung Sindangkarsa RT 1 RW 8, Sukamaju Baru, Tapos, Depok pada Rabu 27 September 2023 malam. Bocah tersebut diduga tewas usai alat kelamin diremas oleh seseorang berinisial E alias Engkong.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologi berawal pada Rabu 27 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi A berboncengan motor bertiga dengan R dan korban MDF.

"Saat mau muter balik Engkong memegang alat kelamin korban dengan cara diremas, dan dielus-elus dadanya. Korban bilang 'Ah sakit kong'," kata Made dalam keterangannya dikutip, Kamis (28/9/2023).

Selanjutnya, Made menyebut saat sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bahwa korban dengan saksi yang merupakan teman sepermainan bermain layangan di lapangan Remaja. Setelah bermain layangan korban dengan saksi main bola di jalanan dekat rumah korban, lalu saksi dan korban pulang ke rumahnya masing masing.

"Tiba-tiba habis Maghrib orangtua korban teriak teriak 'Kong' kenapa anak saya dipegang pegang kemaluannya, akhirnya si Engkong marah dan niat mau mencekik korban. Namun, dipisah oleh orangtua korban lalu tiba tiba korban terjatuh di depan pintu rumah selanjutnya dibawa ke RS Sentra Medika. Sampai RS sudah dinyatakan meninggal," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
