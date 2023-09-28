Bentrokan Pecah di Depok, Pemuda Ini Tangannya Nyaris Putus Usai Terkena Sajam

DEPOK - Bentrok antar kelompok remaja yakni Swadaya vs Arman pecah di Kampung Sugutamu RT 5 RW 25, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (28/9/2023).

Seorang remaja dari salah satu kelompok berinisial MF (20) menjadi korban sabetan senjata tajam di bagian tangan hingga terluka parah.

"(Korban MF) luka tangannya (kena sabet senjata tajam). Korban (MF) juga pelaku tawuran," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi.

Margiyono melanjutnya, dari dua kelompok remaja yang tawuran tidak ada satu pun yang berhasil diamankan pihak kepolisian maupun warga sekitar.

Namun, sejumlah saksi yang melihat terjadinya tawuran telah dimintai keterangan."Nggak ada (yang diamankan), saksi-saksi sudah diperiksa," ujarnya.