Kronologi Tawuran di Depok Janjian Lewat Medsos, Satu Orang Tersabet Sajam

DEPOK - Tawuran antar kelompok remaja yakni Swadaya vs Arman pecah di Kampung Sugutamu RT 5 RW 25, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Kamis (28/9/2023) sekira pukul 04.00 WIB pagi. Seorang remaja dari salah satu kelompok berinisial MF (20) menjadi korban sabetan senjata tajam di bagian tangan terluka.

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono menjelaskan kronologis berawal kedua kelompok remaja yaitu kelompok Swadaya dan kelompok Arman saling komunikasi janjian tawuran melalui media sosial (medsos) Instagram.

"Sekira pukul 03.00 WIB korban yang bernama MF mendapat pesan dari salah satu pelaku yang berisi 'gua paketin lu'. Sekira pukul 03.30 WIB, korban bersama enam orang lainnya (geng Swadaya Mandiri) duduk menunggu jembatan adikarya," kata Margiyono saat dikonfirmasi.

Pada pukul 03.50 WIB, sambungnya, pelaku datang dari Geng Arman menggunakan sekira 10 sepeda motor dengan membawa senjata tajam.

"Sekira pukul 04.00 WIB, terjadilah tawuran di TKP yang mengakibat kan korban MF terkena sabetan senjata tajam di bagian tangan kanan sedangkan untuk Hp korban hilang," tambahnya.

Margiyono menegaskan bahwa kedua kelompok remaja janjian melalui akun medsos untuk tawuran. Sementara dari TKP polisi belum mengamankan barang bukti.

"Kedua kelompok remaja janjian di akun media sosial untuk melakukan tawuran. Belum ada barang bukti di amankan," ujarnya.