Sempat DPO Sebulan, Pembacok Pasutri di Warakas Akhirnya Ditangkap!

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua anggota gangster yang menamakan dirinya kelompok mereka North Side Warrior yang membacok pasangan suami istri (pasutri) di wilayah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 26 Agustus 2023 lalu.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manossoh mengatakan, penangkapan ini didasari atas video yang viral di media sosial yang merekam aksi para pelaku membacok korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

"Korban saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya, dipepet dan diberhentikan oleh para pelaku," kata Iverson saat dikonfirmasi, Kamis (28/9/2023).

Beruntung dalam peristiwa ini menurut Iverson, korban masih bisa selamat meski sempat dirawat karena luka bacoknya. Total ada delapan pelaku yang terlibat dalam pembegalan tersebut.

"Dua orang telah ditangkap dan enam lainnya masuk DPO, sedang dalam pengejaran Tim Opsnal Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara," ujar Iverson.

Atas penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti tiga senjata tajam dan sebuah air soft gun laras panjang yang biasa digunakan kelompok ini dalam setiap kali beraksi.

(Arief Setyadi )