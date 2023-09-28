Peringati Maulid Nabi, Relawan Ganjar Ingatkan Pengendara Truk Utamakan Keselamatan dan Berdoa

JAKARTA- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah di Jalan Kandang Sapi, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Dalam momen peringatan Maulid Nabi tahun ini, relawan Ganjar mengajak para sopir truk untuk meneladani Rasulullah, salah satunya bersabar.

"Alhamdulillah, kami mendekati warga Jaktim dengan mengadakan agenda maulid nabi. Perlu adanya pengingat agar sopir dan keluarganya lebih dekat lagi kepada Allah dan meneladani Rasulullah," ujar Perwakilan Koordinator Nasional (Kornas) Qaffa Uqnitum, Kamis (28/9/2023).

Mereka juga mengingatkan para sopir truk selalu mengutamakan keselamatan dan berdoa ketika mulai mengemudi.

"Ustaz Menyampaikan perlu mengingatkan kepada warga untuk tidak meninggalkan salat dan mendekatkan diri kepada Ilahi," ucap Qaffa.

Peringatan Maulid Nabi ini disambut antusias sekitar puluhan warga Jakarta Timur, termasuk keluarga sopir truk di Jakarta Timur. Mereka begitu menyimak jalannya maulid.