Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringati Maulid Nabi, Relawan Ganjar Ingatkan Pengendara Truk Utamakan Keselamatan dan Berdoa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |20:42 WIB
Peringati Maulid Nabi, Relawan Ganjar Ingatkan Pengendara Truk Utamakan Keselamatan dan Berdoa
Relawan Ganjar Adakan Perayaan Maulid Nabi/ist
A
A
A

JAKARTA- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah di Jalan Kandang Sapi, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Dalam momen peringatan Maulid Nabi tahun ini, relawan Ganjar mengajak para sopir truk untuk meneladani Rasulullah, salah satunya bersabar.

"Alhamdulillah, kami mendekati warga Jaktim dengan mengadakan agenda maulid nabi. Perlu adanya pengingat agar sopir dan keluarganya lebih dekat lagi kepada Allah dan meneladani Rasulullah," ujar Perwakilan Koordinator Nasional (Kornas) Qaffa Uqnitum, Kamis (28/9/2023).

Mereka juga mengingatkan para sopir truk selalu mengutamakan keselamatan dan berdoa ketika mulai mengemudi.

"Ustaz Menyampaikan perlu mengingatkan kepada warga untuk tidak meninggalkan salat dan mendekatkan diri kepada Ilahi," ucap Qaffa.

Peringatan Maulid Nabi ini disambut antusias sekitar puluhan warga Jakarta Timur, termasuk keluarga sopir truk di Jakarta Timur. Mereka begitu menyimak jalannya maulid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement