Kebakaran di Gambir Tewaskan 2 Orang, Salah Satunya Tertidur di Lantai Dua

JAKARTA - Kebakaran ruko semi permanen yang digunakan sebagai warung makan di Jalan Setia Kawan, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, itu memakan korban hingga menewaskan dua orang, Kamis (28/9/2023). Dua orang tewas dalam peristiwa tersebut

Korban adalah, P (21), menurut keterangan polisi dirinya tengah tertidur di lantai dua. Sementara itu, korban lainnya yakni TR (31) sedang berada di meja tempat melayani tamu.

"Korban TR berada di bawah, persis di meja keseharian yang bersangkutan memberikan pelayanan. Kemudian satu lagi di atas, di kamar. Posisinya sementara (diketahui) sedang tidur," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin kepada wartawan di lokasi kejadian, Kamis (29/9/2023).

Berdasarkan keterangan saksi, lanjut Komarudin, kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran gas. Saksi sempat melihat TR dan suaminya yang berinisial S tengah persiapan memasang tabung gas tiga kilogram.

"Informasi yang kami dapat, berawal saksi mendengar ada suara ledakan. Tadi kami lihat posisi (korban) ama persis seperti yang ditunjukkan saksi, Inilah awal mula dari api yang membakar dua bangunan ini," ujar Komarudin.

