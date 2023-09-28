Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tewaskan 2 Orang, Kebakaran di Warteg Jakpus Diduga Akibat Gas Bocor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |21:07 WIB
Tewaskan 2 Orang, Kebakaran di Warteg Jakpus Diduga Akibat Gas Bocor
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Dua orang perempuan dilaporkan tewas dalam kebakaran yang melanda sebuah warteg dan tempat fotokopi di Jalan Setia Kawan, RT 02 RW 07, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2023). Kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas.

“Dugaan sementara kebocoran gas dari rumah makan,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan, Kamis.

Isnawa juga menyebut sumber api diduga berasal dari rumah makan yang kemudian menjalar ke bangunan yang berada di sebelahnya. “Terindikasi api berasal dari rumah makan tiba - tiba membesar dan merambat toko fotocopy,” ujarnya.

Akibat peristiwa kebakaran ini, lanjut dia, dua orang dilaporkan meninggal dunia dan tiga orang mengalami luka bakar.

“2 orang perempuan meninggal dunia inisial P (22) dan T (39). Kemudian 3 orang luka bakar yakni Raka (7) laki-laki, Slamet Wahyudi (40 thn) laki-laki dan Darmian (49) laki-laki. Untuk korban luka bakar di RS Tarakan,” ujarnya.

Diketahui, kebakaran kembali melanda Jakarta Pusat, kali ini kebakaran terjadi di salah satu bangunan semi permanen yang ada di Jalan Setia Kawan, RT 02 RW 07, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 40 personel dalam 10 mobil pemadam dikerahkan.

Halaman:
1 2
      
