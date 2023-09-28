Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hary Tanoesoedibjo Silaturahmi Bersama 350 Pengurus Vihara di Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |22:51 WIB
Hary Tanoesoedibjo Silaturahmi Bersama 350 Pengurus Vihara di Tangerang
Hary Tanoe silaturahmi dengan pengurus Vihara di Tangerang (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri silaturahmi bersama 350 pengurus vihara se-Tangerang Raya pada Kamis (28/9/2023).

Tak hanya itu, turut hadir ketua DPP Partai Perindo dan juga para bacaleg se-Tangerang Raya. Kedatangan Bacaleg DPR RI Dapil Banten III itu pun disambut meriah oleh seluruh peserta yang hadir.

Acara silaturahim tersebut sekaligus menjadi wadah bagi Hary Tanoe untuk mengingatkan kembali 4 pilar negara Indonesia. Hal ini pula yang melandasi Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memiliki tujuan berbeda dengan partai lain.

"Mengingatkan kembali soal fondasi 4 pilar Indonesia. Terkait UUD 45, Pancasila kemudian NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. karena itu adalah landasan berbangsa dan bernegara karena kalau mereka paham kan ikut menjaga persatuan dan kesatuan," ungkapnya.

Hary Tanoe juga sekaligus memaparkan tujuan partai politik di hadapan para pemuka agama Budha. Hary Tanoe berpendapat bahwa politik itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, terlebih lagi karena partai politik juga menjadi alat untuk melayani masyarakat.

"Jadi politik itu bukan hal yang saru ya, kalau kita lihat fungsi sesungguhnya itu sangat mulia. Saya katakan bahwa Perindo itu politiknya politik pelayanan pertama jaga konstitusi, kedua berjuang agar Indonesia kedepak persatuan dan kesatuannya kuat," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement