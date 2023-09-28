Hary Tanoesoedibjo Silaturahmi Bersama 350 Pengurus Vihara di Tangerang

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri silaturahmi bersama 350 pengurus vihara se-Tangerang Raya pada Kamis (28/9/2023).

Tak hanya itu, turut hadir ketua DPP Partai Perindo dan juga para bacaleg se-Tangerang Raya. Kedatangan Bacaleg DPR RI Dapil Banten III itu pun disambut meriah oleh seluruh peserta yang hadir.

Acara silaturahim tersebut sekaligus menjadi wadah bagi Hary Tanoe untuk mengingatkan kembali 4 pilar negara Indonesia. Hal ini pula yang melandasi Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memiliki tujuan berbeda dengan partai lain.

"Mengingatkan kembali soal fondasi 4 pilar Indonesia. Terkait UUD 45, Pancasila kemudian NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. karena itu adalah landasan berbangsa dan bernegara karena kalau mereka paham kan ikut menjaga persatuan dan kesatuan," ungkapnya.

Hary Tanoe juga sekaligus memaparkan tujuan partai politik di hadapan para pemuka agama Budha. Hary Tanoe berpendapat bahwa politik itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, terlebih lagi karena partai politik juga menjadi alat untuk melayani masyarakat.

"Jadi politik itu bukan hal yang saru ya, kalau kita lihat fungsi sesungguhnya itu sangat mulia. Saya katakan bahwa Perindo itu politiknya politik pelayanan pertama jaga konstitusi, kedua berjuang agar Indonesia kedepak persatuan dan kesatuannya kuat," lanjutnya.