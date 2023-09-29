Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Harap Polri Aktif Petakan Potensi Konflik di Pemilu hingga Pilkada 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |02:44 WIB
Mendagri Harap Polri Aktif Petakan Potensi Konflik di Pemilu hingga Pilkada 2024
Mendagri Tito Karnavian (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap jajaran Polri aktif memetakan potensi konflik untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Apalagi, peran aparat keamanan merupakan salah satu kunci menjaga situasi tetap aman dan stabil termasuk saat pemilu dan pilkada 2024.

“Dari kepolisian saya harapkan betul, tidak hanya bekerja responsif, tetapi bekerja proaktif untuk mendinginkan suasana dan membaca potensi konflik dengan tepat dan akurat,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Kamis (28/9/2023).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, berdasarkan pengamatannya beberapa konflik yang muncul tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, dibutuhkan prediksi melalui pemetaan potensi konflik yang lebih baik sehingga tidak meletup.

Tito pun berharap, pada Pemilu nanti intelijen di daerah maupun pusat betul-betul diperkuat. Terlebih, seluruh daerah menggelar pilkada dan membutuhkan pengamanan. Kondisi ini membuat sistem backup pengamanan antarwilayah tak seperti saat pilkada berlangsung di sebagian daerah.

“Betul-betul dipetakan daerah itu yang mana yang aman, mana yang rawan, mana yang sangat rawan sekali, sehingga yang sangat rawan bisa menjadi tambah kekuatan di situ,” ujarnya.

