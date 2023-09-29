Kemlu: 8 WNI Jadi Korban Ledakan Tabung Gas di Taiwan

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan ada sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban atas ledakan dari tabung gas, di sebuah bangunan tempat tinggal di kota Tainan, Taiwan.

Pihak KDEI Taipei lantas segera bergerak beri bantuan kepada WNI korban ledakan tabung gas di Tainan, Taiwan itu.

"Hingga saat ini terdapat 8 korban WNI. KDEI telah mengunjungi mereka saat perawatan di RS NCKU dan RS Chimei," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam keterangannya, Kamis (28/9/2023).

Di mana kedelapan WNI di antaranya 6 WNI sedang menjalani perawatan luka bakar di Burn Center dan 2 WNI lainnya dirawat di bangsal inap.