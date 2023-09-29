Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul ke-30 Abuya Amin

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |05:06 WIB
Wapres Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul ke-30 Abuya Amin
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

 

JAKARTA - Wapres Ma’ruf Amin menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Al Maghfurlah KH Muhammad Amin (Abuya Amin) yang ke-30 di Masjid Jami’ Baitul Muhtadin, Tegal Kamal, Tangerang, Banten pada Kamis (28/9/2023) malam.

Di hadapan ratusan tamu undangan serta masyarakat yang hadir, Wapres berpesan pentingnya mencetak ulama bagi keselamatan generasi berikutnya.

“Untuk menyelamatkan generasi kita, maka kita perlu mencetak betul ulama-ulama,” ujar Wapres dalam keterangan resminya.

Dia lantas menjelaskan, alasan ulama-ulama ini perlu dibentuk, karena ulama yang telah ada tidak akan hidup selamanya.

“Kenapa, karena para ulama tidak selalu hidup. Kyai juga meninggal. Kalau kita sudah meninggal, ilmunya itu dibawa,” urai Wapres.

“Allah tidak akan mengambil ilmu dari bumi dengan mencabutnya, melainkan Allah akan mengambil ilmu dengan mewafatkan para pemilik ilmu,” tambahnya.

Selain itu, Wapres juga menekankan bahwa dengan berkontribusi kepada negara, umat Islam juga termasuk berjihad dalam agamanya.

“Selain kita harus menyiapkan almutafaqquun (orang yang bertakwa), kita juga diminta menyiapkan [generasi] yang memakmurkan bumi,” tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
