Wapres Ma'ruf Amin: Sekarang Ini Generasi Kita Generasi TikTok

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa generasi saat ini adalah generasi TikTok.

Hal itu diungkapkan Wapres saat memberikan tausiyah pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Al Maghfurlah K.H. Muhammad Amin (Abuya Amin) Ke-30 di Masjid Jami’ Baitul Muhtadin, Kab. Tangerang Banten pada hari Kamis (28/9/2023) malam.

Wapres pun menyoroti anak-anak muda generasi saat ini lebih dekat dengan media sosial, salah satunya TikTok dibandingkan membaca Alquran.

“Sekarang zamannya teknologi, semua informasi masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar ya. Makanya hati-hati, sekarang ini generasi kita generasi TikTok, bener nggak?” kata Wapres kepada jamaah yang hadir.

“Daripada ngedengerin omongannya Kyai, mendingan ngedengerin omongannya TikTok? Benar apa tidak? Bukan baca Quran, bangun sudah pagi bukan baca Quran tapi TikTok,” tanya Wapres lagi yang dijawab betul oleh para jamaah.

Oleh karena itu, Wapres meminta di peringatan Maulid Nabi kali ini agar kembali mendekatkan kepada Allah. “Ini tantangan kita itu, harus benar-benar harus, harus membersihkan jiwa.”