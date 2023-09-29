Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Amin: Sekarang Ini Generasi Kita Generasi TikTok

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |05:49 WIB
Wapres Ma'ruf Amin: Sekarang Ini Generasi Kita Generasi TikTok
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Satwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa generasi saat ini adalah generasi TikTok.

Hal itu diungkapkan Wapres saat memberikan tausiyah pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Al Maghfurlah K.H. Muhammad Amin (Abuya Amin) Ke-30 di Masjid Jami’ Baitul Muhtadin, Kab. Tangerang Banten pada hari Kamis (28/9/2023) malam.

Wapres pun menyoroti anak-anak muda generasi saat ini lebih dekat dengan media sosial, salah satunya TikTok dibandingkan membaca Alquran.

“Sekarang zamannya teknologi, semua informasi masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar ya. Makanya hati-hati, sekarang ini generasi kita generasi TikTok, bener nggak?” kata Wapres kepada jamaah yang hadir.

“Daripada ngedengerin omongannya Kyai, mendingan ngedengerin omongannya TikTok? Benar apa tidak? Bukan baca Quran, bangun sudah pagi bukan baca Quran tapi TikTok,” tanya Wapres lagi yang dijawab betul oleh para jamaah.

Oleh karena itu, Wapres meminta di peringatan Maulid Nabi kali ini agar kembali mendekatkan kepada Allah. “Ini tantangan kita itu, harus benar-benar harus, harus membersihkan jiwa.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165122//prabowo-7jRf_large.jpg
Temui Ma'ruf Amin, Prabowo Cium Tangan Lanjut Bahas Arah Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157546//prabowo-i63z_large.jpg
Pidato Ma’ruf Amin di Harlah PKB, Prabowo: Singkat dan Kena Inti Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138424//partai-5Izx_large.jpg
Maruf Amin: Pendidikan Instruktur PKPB Lahirkan Kader Ideologis dan Tangguh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133472//kh_maruf_amin_mui_beri_nasihat_ke_pemerintah_berarti_cinta-08wN_large.jpg
KH Ma'ruf Amin: MUI Beri Nasihat ke Pemerintah Berarti Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/337/3132376//maruf_amin-9jNS_large.JPG
Soal Wacana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Ma'ruf Amin: Tidak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128847//wapres_gibran_rakabuming_raka_silaturahmi_ke_maruf_amin-nO2r_large.jpg
Momen Lebaran, Wapres Gibran Silaturahmi ke Rumah Ma'ruf Amin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement