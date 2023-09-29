Penggeledahan di Rumah Dinas Mentan Masih Berlangsung, Ini Kata KPK

JAKARTA - Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memastikan bahwa penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo masih berlangsung hingga pagi ini. Oleh karenanya, Ali belum dapat menginformasikan hasil penggeledahan tersebut.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (29/9/2023).

BACA JUGA:

Penggeledahan rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah berlangsung sejak Kamis, 28 September 2023, sore hari. Penggeledahan masih berlanjut hingga pagi ini. Belum diketahui apa saja yang diamankan dari penggeledahan tersebut.

Tapi, berdasarkan pantauan di lapangan, tim KPK sempat membawa alat penghitung uang saat menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo, tadi malam. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari Syahrul Yasin Limpo ihwal penggeledahan di rumahnya.

BACA JUGA:

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang berada di Roma, Italia, dalam rangka menghadiri Konferensi Global tentang Peternakan Berkelanjutan Transformasi. Syahrul dijadwalkan tiba kembali di Jakarta pada Sabtu, 30 September 2023, malam.