INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Letjen TNI Suhartono, Pejabat Irjen TNI yang Pernah Bebaskan Sandra dari Perompak Somalia

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |10:16 WIB
Profil Letjen TNI Suhartono, Pejabat Irjen TNI yang Pernah Bebaskan Sandra dari Perompak Somalia
Letjen Suhartono, Irjen TNI yang baru/Foto: Ist
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan TNI. Terbaru, Panglima TNI melakukan mutasi terhadap 38 Pati TNI di tiga matra.

Mutasi, rotasi, dan promosi jabatan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1111/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

 BACA JUGA:

Salah satu personel TNI yang mendapatkan promosi jabatan adalah Letnan Jenderal TNI (Mar) Suhartono. Ia dimutasi dari Dankodiklatal menjadi Irjen TNI. Ia menggantikan posisi Laksdya TNI Angkasa Dipua yang digeser menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Profil Letjen TNI Suhartono

Letnan Jenderal TNI (Mar) Suhartono lahir pada 15 April 1966 di Batang, Jawa Tengah. Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIV/tahun 1988 ini menduduki jabatan terakhir sebagai Komandan Kodiklatal ke-48.

Jenderal bintang tiga ini pernah terlibat di dalam Satgas Merah Putih. Satgas Merah Putih ini merupakan operasi pembebeasan awak KM Sinar Kudus dari perompak di Somalia. Di satgas itu ia bertindak sebagai Dansatgasgultor.

Operasi khusus yang melibatkan perwira tinggi yang berasal dari satuan Khussus Denjaka ini berakhir sukses. Operasi ini mendapat penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat dari Letkol ke Kolonel dan mengikuti pendidikan luar negeri, antara lain Counter Terorism Intelegence Analysis (BIA-CIA) 1997, Commando Mariners-Cofusco (Prancis) 1997, US Navy Seal-Guam (AS) 1997, Terrorism Device Threat and Response (BIA-CIA) 1998, dan Post Incident Intelegence Collection (BIA-CIA) 1999, Counter Terror-Batalyon Kontra Terror 707 (Korea Selatan).

