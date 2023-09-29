Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inilah Sosok Ulama Pencetus Nama Lubang Buaya Tempat Pembuangan Jasad G30S PKI

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |10:24 WIB
Inilah Sosok Ulama Pencetus Nama Lubang Buaya Tempat Pembuangan Jasad G30S PKI
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Inilah sosok ulama pencetus nama Lubang Buaya tempat pembuangan jasad G30S PKI.

Banyak yang mengira jika nama Lubang Buaya berasal dari peristiwa mengenaskan tersebut. Namun ternyata, nama ini memiliki kaitan erat dengan seorang sosok ulama yang menjadi pencetusnya.

Melansir berbagai sumber, Jumat (29/09/23) sosok ulama pencetus nama Lubang Buaya tempat pembuangan jasad G30S PKI adalah Mbah Datung Banjir atau KH Abdullah Syafei. Dia merupakan sosok ulama yang sangat dihormati di daerah Jakarta Timur pada saat itu.

Suatu hari Mbah Datuk Banjir masuk ke Batavia (Jakarta) melalui Sungai Sunter menggunakan getek. Kali Sunter merupakan asal-usul dari Lubang Buaya. Sungai ini terkenal sebagai daerah berbahaya karena keberadaan buaya yang mengerikan.

Selain buaya yang terlihat oleh mata, terdapat pula buaya yang tidak kasat mata. Salah satunya adalah makhluk gaib buaya putih yang merupakan jelmaan dari Pangeran Gagak Jakalumayung.

Masyarakat menyebut buaya putih ini sebagai buaya buntung. Pasalnya buasa ini konon tidak memiliki ekor.

Halaman:
1 2
      
