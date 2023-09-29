Advertisement
Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Jadi Tersangka, Begini Situasi Terkini di Kantor Kementan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |11:00 WIB
Gedung Kementan, Jakarta Selatan (Foto: M Refi Sandi)
JAKARTA - Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Ragunan, Jakarta Selatan diduga menjadi target penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Kantor Pusat Kementan Gedung A terpantau sepi dan tidak terlihat tim penyidik KPK wara-wiri di lokasi tersebut sejak Jumat (29/9/2023) pukul 08.30 WIB.

Sementara itu, pada tempat parkir khusus pejabat utama tidak terlihat mobil dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan hanya terlihat plang berwarna biru milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Harvick Hasnul Qolbi. Tidak terlihat penjagaan ketat petugas keamanan yang berada di Gedung A Kantor Kementan.

MNC Portal Indonesia juga berupaya mengkonfirmasi informasi penggeledahan di Kantor Pusat Kementan ke KPK. Namun, hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban.

Sebagai informasi, terkini penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah berlangsung sejak Kamis, 28 September 2023, sore hari. Penggeledahan masih berlanjut hingga pagi ini.

1 2
      
