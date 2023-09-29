Selamat! 7 Kolonel TNI dari 3 Matra Pecah Bintang

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali melakukan mutasi puluhan perwira TNI dari matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Hal ini berdasarkan SK Panglima TNI Nomor Kep/1111/IX/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan Laksamana TNI Yudo Margono pada Rabu, 27 September 2023.

Dari 38 perwira, tercatat ada 7 perwira yang mendapatkan kenaikan pangkat atau pecah bintang. Sejumlah perwira dari matra Angkatan Darat (AD) dipromosikan menjadi brigjen. Salah salah satunya Kolonel Inf. Teguh Pudji Rahardjo.

“Kolonel Inf. Teguh Pudji Rahardjo, jabatan lama Paban II/Orstra Sops TNI, jabatan baru Waka Puspen TNI,” bunyi keterangan tertulis dikutip Okezone Jumat (29/9/2023).

Berikut ini perwira menengah yang pecah bintang setelah dimutasi Panglima TNI:

1. Kolonel Laut (P) I Gusti Putu Aswan Candra, jabatan lama Dosen/Patun Sesko TNI diangkat menjadi Dirlat Deputi Bid. Opslat Bakamla

2. Kolonel Laut (P) Sumarji Bimoaji, jabatan lama Asops Pangkoarmada II diangkat menjadi Danguskamla Koarmada III

3. Kolonel Laut (S) Didik Priyadi, jabatan lama Paban IV/Bek Slogal diangkat menjadi Pa Sahli Tk II. Jahpers Panglima TNI