Masih Digeledah KPK, Rumah Dinas Mentan Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Jumat (29/9/2023) ini. Terpantau petugas kepolisian berseragam dan bersenjata menjaga rumah tersebut.

Berdasarkan pantauan, sejak pagi hingga siang hari ini petugas KPK masih melakukan penggeledahan di rumah dinas itu. Setidaknya, sudah lebih dari 18 jam penggeledahan tersebut dilakukan di rumah dinas, yakni sejak Kamis, 28 September 2023 kemarin petang hingga Jumat siang.

Di rumah itu, tampak tiga orang polisi berseragam dinas dan bersenjata laras panjang menjaga di area pos pengamanan. Di pelataran rumah, terdapat sekira 7 buah mobil, 7 mobil berwarna hitam dan 1 mobil berwarna silver.

Sekira 3 orang lelaki berpakaian biasa sempat berlalu lalang di pelataran depan rumah dan kerap memindahkan mobil. Hanya saja belum ada pergerakan petugas mengeluarkan barang-barang di dalam rumah dinas.

BACA JUGA: Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Ditetapkan Tersangka

Adapun pada Kamis malam, petugas sempat membawa sejumlah barang ke dalam rumah dinas. Salah satunya mesin penghitung uang, yang mana dibawa oleh petugas dari dalam sebuah mobil dan membawanya masuk ke dalam rumah.

(Arief Setyadi )