Benarkah Pahlawan Korban G30S PKI ada yang Dicungkil Matanya? Cek Faktanya

MENGUPAS benarkah pahlawan korban G30S PKI ada yang dicungkil matanya. Hal ini merupakan salah satu tragedi yang didalangi oleh PKI tersebut rupanya memunculkan fakta baru terkait kondisi korban saat ditemukan.

Banyak rumor yang beredar bahwa korban mengalami luka-luka tak manusiawi yang disebabkan oleh senjata api dan senjata tajam.

Bahkan kabarnya pahlawan korban G30S PKI ada yang dicungkil matanya. Namun, benarkah demikian?

Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (29/9/2023) isu mengenai pencungkilan mata terhadap korban menyebar dari mulut ke mulut setelah surat kabar Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha memuat kekejaman peristiwa pembunuhan tersebut.

Massa yang marah pada akhirnya meluapkannya kepada orang-orang yang terlibat dengan partai komunis atau yang diduga sebagai komunis. Peristiwa tersebut juga tak kalah mengerikan dari pembantaian Pahlawan Revolusi.

Pasalnya, mereka juga disiksa dan diintimidasi untuk mengakui perbuatan kejinya kepada para jenderal. Bahkan, diperkirakan saat itu ada lebih dari 1,5 juta jiwa yang melayang.