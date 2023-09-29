Gedung A Kementan Dijaga Ketat, Sejumlah Ruangan Dikabarkan Disegel KPK

JAKARTA - Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Ragunan, Jakarta Selatan dijaga ketat petugas kepolisian bersenjata lengkap usai dikabarkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan sejumlah pejabat ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada Jumat (29/9/2023) sekitar 11.30 WIB terlihat petugas kepolisian berjaga di pintu masuk Gedung A Kantor Pusat Kementan dan area lobby menuju lift. Sementara itu, petugas keamanan Kantor Kementan berjaga di area luar gedung.

Tidak terlihat mobil dinas Mentan SYL hingga Sekjen Kementan terparkir di area Gedung A Kantor Kementan RI.

Pintu akses masuk pun dibatasi menjadi satu yang seharusnya menjadi pintu keluar. Terlihat wara wiri karyawan yang hendak istirahat dan menjalankan ibadah salat Jumat sementara yang hendak masuk area gedung tidak diperkenankan termasuk awak media yang hendak memasuki ruang media di Gedung A Kantor Kementan.

"Nanti-nanti," ucap salah satu petugas kepolisian yang berjaga sambil memberikan gestur tidak boleh masuk.

Sementara itu, salah satu sumber karyawan yang habis rapat di Gedung A Kementan menyebut bahwa sejumlah ruangan telah disegel. "Ada beberapa ruangan disegel di lantai 6 tadi saya lihat," ucap karyawan yang enggan disebut namanya.