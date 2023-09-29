Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gedung A Kementan Dijaga Ketat, Sejumlah Ruangan Dikabarkan Disegel KPK

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |11:58 WIB
Gedung A Kementan Dijaga Ketat, Sejumlah Ruangan Dikabarkan Disegel KPK
Kementan (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Ragunan, Jakarta Selatan dijaga ketat petugas kepolisian bersenjata lengkap usai dikabarkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan sejumlah pejabat ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada Jumat (29/9/2023) sekitar 11.30 WIB terlihat petugas kepolisian berjaga di pintu masuk Gedung A Kantor Pusat Kementan dan area lobby menuju lift. Sementara itu, petugas keamanan Kantor Kementan berjaga di area luar gedung.

Tidak terlihat mobil dinas Mentan SYL hingga Sekjen Kementan terparkir di area Gedung A Kantor Kementan RI.

Pintu akses masuk pun dibatasi menjadi satu yang seharusnya menjadi pintu keluar. Terlihat wara wiri karyawan yang hendak istirahat dan menjalankan ibadah salat Jumat sementara yang hendak masuk area gedung tidak diperkenankan termasuk awak media yang hendak memasuki ruang media di Gedung A Kantor Kementan.

"Nanti-nanti," ucap salah satu petugas kepolisian yang berjaga sambil memberikan gestur tidak boleh masuk.

Sementara itu, salah satu sumber karyawan yang habis rapat di Gedung A Kementan menyebut bahwa sejumlah ruangan telah disegel. "Ada beberapa ruangan disegel di lantai 6 tadi saya lihat," ucap karyawan yang enggan disebut namanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement