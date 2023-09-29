Bahas Kedaulatan Pangan, Ganjar: Biarkan yang Makan Papeda, Tetap Makan Papeda

Bacapres Ganjar Pranowo saat berpidato dalam Rakernas PDIP di JI Expo Kemayoran Jakarta, Jumat (29/9/2023). (tangkapan layar)

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mendorong agar kedaulatan pangan dapat digenjot. Melalui kedaulatan pangan, ia merasa akan tercipta diversifikasi pangan.

Ganjar menyampaikan hal itu saat berpidato di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).

"Kita terus genjot kedaulatan pangan melalui diversifikasi pangan kita yang tadi disampaikan. Biarkan yang makan papeda, makan papeda. Biarkan yang makan tiwul, tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga, makan beras," tutur Ganjar.