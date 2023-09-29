Marhaenisme Dicap Komunis, Megawati: Tidak Tahu Sejarah!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung paham Marhaenisme dalam pidatonya di Rakernas ke-IV PDIP.

Putri Bung Karno itu lantas heran dengan sejumlah orang yang mengkonotasikan marhaenisme sejalan dengan komunis.

Awalnya, Megawati menjelaskan bahwa Rakernas itu digelar sebagai suatu bagian kontemplasi ideologis Indonesia yang merdeka. Menurutnya kemerdekaan atau tujuan merdeka juga berangkat dari falsahan seorang petani bernama Marhaen.

"Rakernas ini menjadi bagian kontemplasi ideologis bahwa seluruh dialektika tentang mengapa Indonesia merdeka dan untuk apa sebenarnya indonesia harus merdeka berangkat dari falsafah tentang sosok petani yang bernama pak Marhaen," kata Megawati, Jumat (29/9/2023).

Selanjutnya dia menyebut bahwa falsafah itu kerap disalahartikan dan dicap selayaknya komunisme. Presiden kelima itu lantas menjelaskan bawah Marhaenisme itu diambil dari nama seorang Petani bernama Marhaen yang ditemui Bung Karno.

"Dulu banyak orang selalu mengkonotasikan kalau menyebut Marhaenisme langsung dikatakan kita ini komunisme, Padahal berarti tidak orang itu tidak tahu sejarah dan tidak tahu apa sebenarnya Marhaen," tuturnya.

"Marhaen itu adalah seorang petani yang ditemui oleh bung Karno ketika beliau mulai berjuang di Jawa Barat terutama di Kota Bandung," tambahnya menjelaskan.