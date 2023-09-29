Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bisik-Bisik ke Ganjar: Habis Dilantik, Langsung Kerjakan Kedaulatan Pangan!

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:12 WIB
Jokowi Bisik-Bisik ke Ganjar: Habis Dilantik, Langsung Kerjakan Kedaulatan Pangan!
Presiden Jokowi bisik-bisik ke Ganjar: Habis dilantik, langsung kerjakan kedaulatan pangan. (tangakapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat yakin bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dapat mendorong kedaulatan pangan. Bahkan, ia sempat berbisik ke Ganjar agar langsung bekerja setelah dilantik sebagai presiden nantinya.

Jokowi mengungkapkan hal itu saat akernas IV PDIP 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia' dengan sub tema 'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia'.

"Yang tadi disampaikan Ibu Ketua Umum Bu Mega, semuanya setuju. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan capres Ganjar Pranowo," kata Jokowi dalam Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

"Tadi saya bisik-bisik ke beliau. 'Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk, kedaulatan pangan, enggak usah lama-lama, rencananya disiapkan sekarang. Begitu dilantik besok langsung masuk kerja kedaulatan pangan'," sambungnya.

Jokowi mengatakan, dirinya khawatir melihat banyak negara yang menahan untuk tidak ekspor pangan. Untuk itu, kata Jokowi, Indonesia perlu pemimpin yang mampu mendorong kedaulatan pangan sehingga swasembada dan ketahanan pangan betul-betul dimiliki.

Halaman:
1 2
      
