Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menguak Keberadaan Soeharto, Kenapa Bisa Selamat dari Kebiadaban G30SPKI ?

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:19 WIB
Menguak Keberadaan Soeharto, Kenapa Bisa Selamat dari Kebiadaban G30SPKI ?
Soeharto dan Soekarno (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI). Pemberontakan itu dilakukan dengan meluapkan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta di saat Presiden Soekarno sedang sakit.

Padahal, isu tersebut ditengarai sebagai dalih PKI untuk melakukan pemberontakan lewat G30SPKI. Setidaknya ada tujuh jenderal TNI Angkatan Darat (AD) yang disasar karena dianggap akan menghalangi tujuan mereka.

Namun, Soeharto yang kala itu berpangkat Mayjen tidak terdapat pada list target pembunuhan. Padahal, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad).

Dari tujuh jenderal yang ditarget satu orang berhasil selamat yakni Jenderal AH Nasution. Namun, ajudannya Lettu Piere Andreas Tendean gugur dalam peristiwa tersebut.

Enam jenderal lainnya yang gugur Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Soeprapto, Mayjen Mas Tirtodarmo Haryono, Mayjen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isaac, Brigjen Sutoyono Siswodiharjo.

Mereka tewas secara mengenaskan. Jasadnya dibuang ke sumur di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Kenapa Soeharto Selamat?

Soeharto ternyata sedang berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Ia menemani anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dirawat di RSPAD karena ketumpahan sup panas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Soeharto PKI G30SPKI G30S PKI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement